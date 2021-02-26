Спорт Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: Динамо и Шахтер сегодня узнают своих соперников

2021-02-26 12:43

Сегодня, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка Лиги Европы. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Своих соперников по 1/8 финала узнают киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Прямую трансляцию в Украине будет вести телеканал "Футбол 1". В интернете стрим обеспечит официальный сайт УЕФА. Кроме того, показ жеребьевки будет проходить на каналах Eurosport-1, "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

На этой стадии турнира не предусмотрено никакого посева. Клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Первые поединки 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта. 

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