Украина Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая осень

2020-10-03 10:30 258

 

В первые выходные октября в Украину вернется теплая погода, а температура воздуха поднимется до + 19 + 24 градусов. Также на территории страны ожидаются туманы, штормовой ветер и местами небольшие дожди.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, осадки вероятны в ночь на субботу в восточных областях страны, а в воскресенье - на западе Украины.

"Осадки вероятны только ближайшей ночью на Левобережье, завтра днем небольшие дожди пройдут вдоль линии от Сумщины до Запорожья. В воскресенье небольшие дожди ожидаются лишь в западных областях", - прогнозирует синоптик.

Также Диденко предупредила, что в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях ветер усилится до штормовых порывов.

"В Киеве выходные будут почти идеальными для прогулок в лесу и парках - без существенных осадков, однако сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до + 20 + 22 градусов", - пишет Диденко.

Однако, добавляет синоптик, в воскресенье в Киеве усилится ветер.

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