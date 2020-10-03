Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая осень

В первые выходные октября в Украину вернется теплая погода, а температура воздуха поднимется до + 19 + 24 градусов. Также на территории страны ожидаются туманы, штормовой ветер и местами небольшие дожди.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По словам Диденко, осадки вероятны в ночь на субботу в восточных областях страны, а в воскресенье - на западе Украины.
"Осадки вероятны только ближайшей ночью на Левобережье, завтра днем небольшие дожди пройдут вдоль линии от Сумщины до Запорожья. В воскресенье небольшие дожди ожидаются лишь в западных областях", - прогнозирует синоптик.
Также Диденко предупредила, что в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях ветер усилится до штормовых порывов.
"В Киеве выходные будут почти идеальными для прогулок в лесу и парках - без существенных осадков, однако сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до + 20 + 22 градусов", - пишет Диденко.
Однако, добавляет синоптик, в воскресенье в Киеве усилится ветер.
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