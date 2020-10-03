Украина В Украине хотят изменить правила денежных переводов: чего ожидать и кого это коснется

2020-10-03 14:00 528

В Украине предлагают изменить размер разрешенной суммы денежного перевода, которую можно переводить анонимно - без идентификации личности - через банковские терминалы.

Об этом говорится во внесенном в Верховную Раду законопроекте №3686.

Сейчас в Украине действует ограничение денежного перевода суммой в 5 тысяч гривен - такую сумму можно пересылать без использования карты или предъявления документов. Законопроект №3686 предлагает эту сумму увеличить до 25 тысяч гривен.

Также сейчас украинцы без справок и подтверждения доходов могут переводить сумму до 400 тыс. грн, а банки могут блокировать подозрительные переводы. Анонимный перевод, с точки зрения законодательства, это тот, который прошел без верификации отправителя.

Стоит отметить, что увеличение анонимной суммы перевода до 25 тыс. грн не поддержали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.

"На наш взгляд, такое решение не будет способствовать обеспечению эффективного контроля за потоками незаконных средств, в том числе, учитывая нынешние низкие размеры минимальной и средней заработной платы в Украине. Отметим, что в сопроводительных к проекту документах отсутствует обоснование предлагаемой суммы денежного перевода" , - говорится в пояснительной записке.

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