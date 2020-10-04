Украина видео NASA показала впечатляющий запуск украинско-американской ракеты

2020-10-04 14:30 132

Ракета была разработала украинскими и американскими космическими предприятиями

На космодроме Wallops Island (штат Вирджиния, США) состоялся запуск ракеты-носителя "Антарес".

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США в Facebook.

Отмечается, что над проектом уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия.

На космодроме Wallops Island (штат Вирджиния, США) состоялся запуск ракеты-носителя "Антарес".

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США в Facebook.

Отмечается, что над проектом уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия.

"Интересно, что в этом году подготовка ракеты к запуску, которая всегда происходит в США, сопровождалась дополнительными вызовами из-за пандемии COVID-19 и ограничения международных поездок. В апреле посольство активно помогало американской компании "Нортроп Грумман" организовать отдельный специальный рейс, чтобы доставить из Украина в США команду специалистов из украинских космических предприятий, без участия которых запустить "Антарес" по графику было бы невозможно", – говорится в сообщении.

Главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и производится на Южном машиностроительном заводе им. Макарова в сотрудничестве с рядом украинских компаний.

С помощью ракеты-носителя "Антарес" модуль "Сигнус" снова отправил груз к Международной космической станции (МКС).

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