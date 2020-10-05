Коронавирус Зараженного COVID-19 Трампа быстро поставили на ноги экспериментальными лекарствами

2020-10-05 09:11 306

Сегодня заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа могут уже выписать из больницы. Об этом заявил лечащий врач Брайан Гарибальди, передает Bloomberg 

Другой врач, Шон Конли, отметил, что состояние Трампа продолжает улучшаться. По его словам, "как и в случае с любым заболеванием", президенту иногда становится лучше, а иногда - хуже.

У Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид - Дексаметазон. Ранее британские ученые пришли к выводу, что этот стероидный препарат помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Американского лидера начали лечить экспериментальным лекарством от коронавируса ремдесивир и сделали инъекцию коктейля из антител, после чего его состояние заметно улучшилось.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о заражении коронавирусом в ночь на 2 октября. COVID-19 также подтвердился у его жены Мелании, советницы Хоуп Хикс и членов предвыборного штаба.

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