Украина В Украине планируют провести Крымский саммит

2020-10-05 19:00 183

На саммит планируют пригласить все желающие поучаствовать страны, в том числе Россию, но не ожидают, что она согласится.

В следующем году в Украине планируют провести Крымский саммит, сообщила в понедельник, 5 октября, первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что этот саммит должен быть постоянным, это инициатива Украины и, соответственно, приглашение от Украины", - сказала она.

По ее словам, в саммите могут принять участие все заинтересованные страны.

"Мы не ограничиваемся, что "те страны должны войти, другие не должны войти". Мы понимаем, что это приглашение является открытым для всех тех, кто видит целесообразность присоединиться к этой платформе. Мы не имеем иллюзий, что все страны присоединятся к ней, однако на сегодня в контексте наших инициатив и их поддержки, в том числе в рамках ООН, уже есть определенный круг стран, которые можно называть "странами коалиции" или странами "Крымской платформы", - добавила Джапарова.

Она уточнила, что Крымская платформа должна покрывать несколько измерений, в частности, самый высокий политический уровень (лидеры стран, первые лица государств), уровень министров иностранных дел, министров обороны, парламентский уровень и экспертный уровень.

"Подчеркну, что нами принято решение, что РФ будет приглашена к участию в мероприятиях Крымской платформы, однако, учитывая, что для нас не является секретом нецивилизованное поведение РФ, мы не ожидаем, что она примет это приглашение", - отметила она.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что крымская платформа призвана структурировать международные усилия по деоккупации полуострова, а также сохранить эту тему в приоритетах международной политики.

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