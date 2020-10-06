Украина В новом сезоне изменились правила начисления субсидий: что нужно знать украинцам

2020-10-06 19:30 96

 

В Украине в новом отопительном сезоне изменились правила предоставления субсидий. Главное новшество – получателям помощи придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, а не 15% как было ранее.

Эксперты разобрались, что нужно знать украинцам при оформлении помощи.

 Норма об уплате 20% от доходов семьи начнет действовать не сразу, а с 1 числа месяца, который наступит после отмены карантина в стране.

Если карантин отменят в декабре, то платить 20% доходов нужно будет с 1 января. Пока все остается по-прежнему – платить надо 15% доходов.

Кому не нужно оформлять субсидии

Всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2019/2020 годов, субсидия будет переназначена автоматически.

Имеют право на получение помощи и украинцы, которых уволили с работы на карантине (с 12 марта 2020 года) и которые состоят на учете в службе занятости.

Какие доходы учитывают при оформлении субсидии

Учитывают: зарплату всех трудоспособных членов семьи, стипендию, пособие по безработице, денежные переводы из-за границы, выплаты фондов соцстрахования, задекларированные доходы, доходы физлиц-предпринимателей.

 Для жителей сел учитывают также доходы от реализации молока (30% доходов).

Новшество: учитывают жилищные субсидии и льготы на оплату услуг ЖКХ, приобретение топлива и сжиженного газа и денежное обеспечение военнослужащих, за исключением находящихся в зоне ООС.

В совокупный доход семьи не включают:

  • сумму, выплачиваемую одноразово при рождении и усыновлении ребенка – 10 320 грн;

  • госпомощь детям-сиротам;

  • алименты;

  • проценты по депозитам, помощь от благотворительных организаций;

  • адресную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание и оплату жилкомуслуг;

  • разовую выплату при присвоении статуса "Мать-героиня" (10 прожминимумов для трудоспособных на 1 января текущего года, сейчас 20 270 грн);

  • компенсацию в рамках услуги "муниципальная няня";

  • соцпомощь с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью I группы подгруппы А (требующим постоянного ухода).

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Это новый антирекорд. За выходные почти у 300 силовиков в Украине выявили Covid-19

2020-10-05 17:30 507

На Луганщине новый пожар, взрываются боеприпасы

2020-10-05 16:30 543

Зеленский одобрил изменения в госбюджет: что поменялось

2020-10-04 14:00 1227

В Украине хотят изменить правила денежных переводов: чего ожидать и кого это коснется

2020-10-03 14:00 3753

Еще новости в разделе "Украина"

В новом сезоне изменились правила начисления субсидий: что нужно знать украинцам

2020-10-06 19:30 96

Перерасчет пенсий украинцам, в ПФУ раскрыли подробности: "Не менее 27 лет..."

2020-10-06 18:30 210

Сутки на Донбассе: зафиксировано два нарушения режима тишины

2020-10-06 13:44 354

КАРТА Сегодня в Украине будет дождливо, но резкого похолодания ждать не стоит

2020-10-06 12:14 357
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В новом сезоне изменились правила начисления субсидий: что нужно знать украинцам 2020-10-06 19:30 96
Перерасчет пенсий украинцам, в ПФУ раскрыли подробности: "Не менее 27 лет..." 2020-10-06 18:30 210
Сутки на Донбассе: зафиксировано два нарушения режима тишины 2020-10-06 13:44 354
КАРТА Сегодня в Украине будет дождливо, но резкого похолодания ждать не стоит 2020-10-06 12:14 357

Лента

20:00 Стало известно, сколько времени коронавирус «живет» на коже человека
19:45 Протесты в Кыргызстане: в банкоматах нет денег, захвачены золотые рудники
19:30 В новом сезоне изменились правила начисления субсидий: что нужно знать украинцам
видео 19:00 В Минздраве рассказали, как будут голосовать зараженные украинцы на выборах
18:30 Перерасчет пенсий украинцам, в ПФУ раскрыли подробности: "Не менее 27 лет..."
18:00 У двух вратарей сборной Украины выявили коронавирус. Матч с Францией под угрозой срыва
17:30 Медики назвали случаи, когда коронавирус можно подхватить на расстоянии более 1,5 метра
17:00 Армения заявляет о масштабном наступлении Азербайджана на юге Карабаха
16:30 Навальный заявил о "наркотрипе" после комы
15:46 Немецких депутатов заставили носить маски - нарушителям грозят большие штрафы