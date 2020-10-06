В новом сезоне изменились правила начисления субсидий: что нужно знать украинцам

В Украине в новом отопительном сезоне изменились правила предоставления субсидий. Главное новшество – получателям помощи придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, а не 15% как было ранее.
Эксперты разобрались, что нужно знать украинцам при оформлении помощи.
Если карантин отменят в декабре, то платить 20% доходов нужно будет с 1 января. Пока все остается по-прежнему – платить надо 15% доходов.
Кому не нужно оформлять субсидии
Всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2019/2020 годов, субсидия будет переназначена автоматически.
Имеют право на получение помощи и украинцы, которых уволили с работы на карантине (с 12 марта 2020 года) и которые состоят на учете в службе занятости.
Какие доходы учитывают при оформлении субсидии
Учитывают: зарплату всех трудоспособных членов семьи, стипендию, пособие по безработице, денежные переводы из-за границы, выплаты фондов соцстрахования, задекларированные доходы, доходы физлиц-предпринимателей.
Новшество: учитывают жилищные субсидии и льготы на оплату услуг ЖКХ, приобретение топлива и сжиженного газа и денежное обеспечение военнослужащих, за исключением находящихся в зоне ООС.
В совокупный доход семьи не включают:
сумму, выплачиваемую одноразово при рождении и усыновлении ребенка – 10 320 грн;
госпомощь детям-сиротам;
алименты;
проценты по депозитам, помощь от благотворительных организаций;
адресную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание и оплату жилкомуслуг;
разовую выплату при присвоении статуса "Мать-героиня" (10 прожминимумов для трудоспособных на 1 января текущего года, сейчас 20 270 грн);
компенсацию в рамках услуги "муниципальная няня";
соцпомощь с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью I группы подгруппы А (требующим постоянного ухода).
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