Украина В Украине может появиться военная база Великобритании - Кулеба

2020-10-07 17:30 291

Украина готова дать согласие на создание военной базы Великобритании в Николаевской области.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС.

По его словам, украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников.

"Если они там (в Николаевской области - Ред.) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", - добавил Кулеба.

Также он сказал, что Киев и Лондон серьезно сотрудничают по многим вопросам. Британия проводит кропотливую работу вне зависимости от того, что Лондон не присутствует в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетят с официальным визитом Великобританию в среду и четверг, 7-8 октября. В ходе рабочего визита стороны должны подписать меморандум. Он предусматривает финансирование Лондоном украинского военно-морской флота на 1,4 миллиарда евро.

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