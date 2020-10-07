Украина Масштабный возврат денег украинцам на карточки ПриватБанка, заявление Минфина: "До 1 декабря..."

2020-10-07 19:00 381

 

В Минфине отчитались о масштабных выплатах на карты государственного ПриватБанка

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

Речь идет о компенсации денег за пробное ЗНО-2020, которое было отменено из-за увеличения количества зараженных китайским вирусом.

В профильном министерстве подчеркнули, что по состоянию на 1 октября, Минобразования с ПриватБанком на специальные счета вернул почти 37 млн гривен (около 70% от всей суммы).

То есть, в Украине деньги за отмененное пробное ЗНО-2020 уже получили почти 150 тысяч человек.

 "Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью и ее последствиями, которые были направлены в АО КБ "Приватбанк" для их возвращения 218 тыс. 663 участников. Проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделение Приватбанка", - говорится в сообщении профильного министерства.

Стоит отметить, что возврат средств будет действителен только до 1 декабря 2020 года.

Ранее мы рассказывали, какие изменения ждут украинцев в ПриватБанке с 1 октября.

 В частности, за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания тарифы снижаются с 7 до 5 гривень, вне зависимости от суммы зачисления.

 Кроме того, отменяются тарифы за послеоперационное обслуживание: за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках составит 3 грн за платеж, а тариф на внутрибанковские платежи - остается бесплатным.

Тариф за внесение выручки через кассу банка установлен на уровне 20 грн независимо от суммы зачисления.

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