Украина Катастрофа Ан-26: следствие обнаружило грубые нарушения во время полета

2020-10-07 22:00 273


Расшифровка бортовых самописцев позволила полностью восстановить картину трагедии

Во время расследования авиакатастрофы самолета Ан-26, разбившегося под Харьковом 25 сентября, эксперты обнаружили грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов. Об этом заявил вицепремьер-министр и глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы Олег Уруский на своей странице в Facebook в среду, 7 октября.

Как отметил чиновник, расшифровка бортовых самописцев Ан-26 позволила полностью восстановить трагический полет и содержание переговоров как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

"Установлено техническую причину нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по ВКМ (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа работы одного из блоков системы управления двигателя. Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнение полетных заданий, так и в организации полетов в целом", - рассказал Уруский.

В данное время комиссия продолжает работу, Министерство обороны Украины должно закончить судебное расследование 12 октября. Ожидается, что с 15 октября семьям погибших начнут выплачивать компенсации.

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