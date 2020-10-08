Украина Эксперт объяснила, как действовать если с вами разорвали медицинскую декларацию

2020-10-08 21:00 345

 

Если у пациента прервалась декларация с семейным врачом, есть два варианта получить медицинскую помощь - звонить в скорую, или же заключить новую декларацию. Об этом рассказала менеджер проектов Национальной платформы "Форум трансформации системы здравоохранения" Светлана Бубенчикова.

"Когда врач на больничном или в отпуске, или уходит на пенсию - прерывается декларация. Пациенту должны сообщать об этом. В первых двух случаях это информация о том, какой врач будет обслуживать пациента вместо семейного врача. Если медицинский работник уходит на пенсию, то конечно сам врач должен провести коммуникацию с пациентом и сказать ему о том, что у него есть возможность заключить декларацию с другим врачом. Или же с той поликлиникой где он обслуживался, или же выбрать другое заведение", - сказала Бубенчикова.

По ее словам, если пациент узнал о том, что его декларация аннулирована, он все равно может рассчитывать на медицинскую помощь.

"Может быть две ситуации. Если это экстренное состояние в любом случае - есть семейный врач или его нет - пациент обращается в "скорую". Если это плановый визит, то пациент может выбрать за определенное время своего нового семейного врача и уже обращаться к нему с той потребностью, которая у него возникла. То есть здесь у нас есть два варианта", - добавила эксперт.

В Министерстве здравоохранения планируют в ближайшее время ввести механизм заключения деклараций онлайн и возможности изменения врача.

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