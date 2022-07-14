ВОЙНА В Украине Сначала подарки: в Белом доме объяснили, когда начнет действовать ленд-лиз для Украины

2022-07-14 21:00

Надо использовать выделенные Конгрессом США $40 млрд, тогда вступит в действие ленд-лиз

В Белом доме прокомментировали, как планируют использовать программу ленд-лиза для Украины. Там объяснили, что идущая Украине сейчас военная помощь – безвозмездная в отличие от ленд-лиза, поэтому сначала исчерпывают ее. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Сейчас мы ставим в приоритет помощь безопасности для Украины, за которую им позже не нужно будет возвращать средства», – ответил чиновник Белого дома на запрос журналистов.

Как он объяснил, программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, в то время как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, например USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств.

Нынешние поставки американского вооружения в Украину проходят по этим программам. Администрация президента США использует для них средства, выделенные Конгрессом Соединенных Штатов – речь идет о пакете на сумму в 40 миллиардов долларов, где большая половина – это деньги непосредственно на оружие. Как пояснили в Белом доме, эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.

Напомним, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. Однако уже сейчас, то есть до запуска ленд-лиза, в Украину начало поступать тяжелое вооружение, уже изменяющее баланс сил на фронте, в частности РСЗО HIMARS.