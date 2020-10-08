Украина В Украине представили нововведение для переселенцев: детали

2020-10-08 22:00 267

 

Сегодня, 8 октября, в Киеве презентовали онлайн-услугу для переселенцев - чат-бот «Юридический советник для временно перемещенных лиц», который работает на платформах Viber и Telegram.

«Это также очень удобно и практично, так как не нужно ничего дополнительно загружать, и достаточно лишь иметь уже установленный, имеющийся мессенджер», - сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.

Проектный менеджер, юрист благотворительного фонда «Право на защиту» Дарья Лысенко рассказала, что чат-бот предназначен не только для переселенцев, но и для всех пострадавших от конфликта на востоке Украины, в частности жителей временно неподконтрольных территорий и зоны вдоль линии разграничения.

«Кроме того, есть возможность обратной связи. Человек всегда имеет возможность обратиться к юристу...», - объяснила она.

С помощью чат-бота можно получить ответы на вопросы о пенсиях, личных документах, социальных выплатах.

Также в чат-боте можно ознакомиться с жилищными программами. Еще одна категория вопросов чат-бота - «Пересечение и КПВВ», в которой можно получить информацию о въезде на временно неподконтрольную территорию и выезд из нее, выезд за пределы Украины, работу КПВВ.

В «Юридическом советнике» есть еще шесть основных блоков, в частности, «занятость», «семейные вопросы», «смерть, ранения», «образование», «избирательные права» и «карантин».

Перейти в удобный мессенджер для получения юридической помощи в любом месте и в удобное для вас время можно, нажав на ссылку ниже или сосканировав QR-код.

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