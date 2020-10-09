Мир Франция и Германия уже готовят санкционный список Навального

2020-10-09 17:29 249

Французская газета Le Monde сообщила о девяти фигурантах санкционного списка против РФ, который Франция и Германия предложат своим партнерам по Евросоюзу в связи с отравлением Алексея Навального.

По информации издания, в список войдут представители администрации президента РФ, спецслужб, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии, в котором, как считается, был изобретен “Новичок”.

“Ограничительные меры будут включать в себя заморозку активов и запрет на въезд в страны Европы”, - уточнило издание.

Издание напоминает, что накануне Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что, несмотря на просьбы, Россия не предоставила “никаких убедительных объяснений”. Исходя из этого, Берлин и Париж посчитали, что другого “правдоподобного объяснения’, кроме причастности России к отравлению, нет.

Франция и Германия решили поделиться с европейскими партнерами предложениями о дополнительных санкциях. Они будут нацелены против лиц, которые будут сочтены виновными в этом преступлении и нарушении международных норм на основе их служебной деятельности, а также на лиц, участвующих в программе “Новичок”, - говорилось в заявлении.

Напомним, ранееканцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением, в котором сообщила, что, по данным экспертов Бундесвера, Навального отравили ядом из группы “Новичок”. Позже этот диагноз подтвердили независимые лаборатории.

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