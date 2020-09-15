фото-видео фото Смог дышать сам! Появилось первое фото Алексея Навального в клинике Берлина

2020-09-15 15:14 159

Отравленный в РФ оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Instagram первый пост после отравления, прикрепив к нему фото с немецкой клиники Charité.

"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам.

Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - подписал он фото.

Напомним, ранее Навальный заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только будет чувствовать себя хорошо.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире