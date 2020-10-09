Мир Турция перекрывает часть Черного моря, чтобы испытать российские комплексы С-400

2020-10-09 13:42 270

Власти Турции перекрыли участок в Черном море возле города Синоп в связи с испытаниями противоракетных комплексов С-400, закупленных в РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на международное предупреждение, распространенное морской администрацией страны в системе NAVTEX.

"Учебные стрельбы будут проводиться 13-16 октября", - говорится в заявлении.

В этой связи, район Черного моря вблизи Синопа объявлен опасной зоной для судоходства.

Turkish Minute ссылаясь на правительственные источники, писало, что 10 воздушных целей Banshee были доставлены на Синопский ракетный полигон для испытаний С-400.

Ранее местные СМИ зафиксировали, как по городу прошла колонна транспортеров с ракетными комплексами С-400.

Напомним, Турция, которая является членом НАТО, в 2018 году закупила у РФ системы ПВО С-400. Тогда в Госдепе США заявляли, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.

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