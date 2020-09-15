Мир Турция направила второе буровое судно в Черное море на поиск месторождений газа

2020-09-15 08:11 204

Турция отправляет второе буровое судно в Черное море для поиска месторождений природного газа. 

"Наше буровое судно "Кануни" (Kanuni), подготовительные работы которого продолжаются, начнет бурение в Черном море", -  заявил министр энергетики Фатих Донмез.

Судно будет поддерживать работы бурового судна "Фатих" (Fatih), которое обнаружило месторождение природного газа объемом 320 миллиардов кубометров примерно в 100 морских милях к северу от побережья Турции.

Поскольку сегодня Турция импортирует почти все свои энергоносители, любое открытие месторождений поможет снизить дефицит данных ресурсов.

Напомним, Турция также осуществляет геологоразведочные операции в Средиземном море, что привело к противостоянию с Грецией и Кипром по поводу владения потенциальными углеводородными ресурсами в этом районе.

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