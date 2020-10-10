Украина видео Отопительный сезон под угрозой: без тепла могут остаться десятки городов

2020-10-10 13:30 156

 

Старт отопительного сезона в Украине оказался под угрозой. Без тепла могут остаться полсотни населенных пунктов.

Об угрозе срыва отопительного сезона сообщили в украинском "Нафтогазе". В компании отметили, что с ними не рассчитались 73 теплоэнергетических предприятия.

В одном лишь Киеве задолжали более трех миллионов гривен. Компании Бердянска должны "Нафтогазу" почти 68 млн гривен. В наихудшем положении Каменское: долг города уже перевалил за 700 млн гривен.

Зато в Виннице, Днепре и Кривом Роге рассчитались за предоставленные услуги вовремя. В "Нафтогазе" призвали другие теплоэнергетические предприятия брать эти города в пример.

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