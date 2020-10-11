Украина Когда вернут обязательный техосмотр в Украине: названы сроки

2020-10-11 10:30 48

В Министерстве инфраструктуры вновь подняли вопрос о возвращении технического осмотра транспортных средств в Украине. С соответствующей инициативой выступил глава ведомства Владислав Криклий.

Об этом глава Мининфраструктуры рассказал в интервью изданию liga.net.

По словам Криклия, министерство разрабатывает законопроект о проведении в Украине технических осмотров транспортных средств, но поскольку данный вопрос является достаточно сложным, когда именно будет разработан проект закона и наберет ли он силу в 2021 году, информации нет.

Определенными опасениями чиновников в этом вопросе является минимальный контроль со стороны государства за техническими осмотрами авто: если закон вступит в силу, техосмотры будут проводить частные субъекты хозяйствования.

"Камнем преткновения в принятии закона об обязательном техосмотре является согласование законопроекта с Государственной регуляторной службой", - сообщил Криклий.

Стоит отметить, что в Нацполиции в свое время заявляли, что техническая составляющая является причиной около 1% аварий. Поэтому обязательный технический осмотр может давать основания для коррупционных рисков, а установлению безопасности на дорогах никак не будет способствовать.

Как известно, техосмотр в Украине был отменен еще в 2011 году и с тех пор его пытаются вернуть обратно. На этот раз формальной причиной для его возвращения является директива ЕС, хотя она актуальна только для стран-членов.

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