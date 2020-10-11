Украина Школы могут экстренно перевести на дистанционное обучение: важное заявление главы МОН

2020-10-11 11:00 537

 

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет призвал учебные заведения организовать дистанционное обучение на следующие две недели.

Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Глава МОН отметил, что постоянный анализ ситуации с распространением коронавируса в Украине, в частности, в учебных заведениях, который проводит министерство, свидетельствует о напряженной ситуации.

Шкарлет призвал украинцев, обращаясь в том числе и к родителям школьников, найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для учащихся.

"Понимаю, что вопрос организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральный и местный власти действовали сообща. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", - отметил Шкарлет.

По словам главы МОН, в нынешней ситуации важнее всего будет не допустить стремительное распространение коронавируса и сохранить здоровье людей.

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