Украина В Украине зафиксировали существенное значительное повышение цен на продукты

2020-10-11 13:30 270

Потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года по сравнению с августом выросли на 0,5%. Инфляция ускорилась. Новые данные Государственной службы статистики.

По данным Госстата, только за последние три месяца в Украине значительно возросли цены на ряд продуктов питания первой необходимости. Также стало известно, насколько возросла инфляция с начала года.

В Государственной службе статистики обнародовали новые данные, согласно которым в Украине по сравнению с августом 2020 г продукты питания подорожали в среднем на 0,5 процента.

В сентябре 2020 года цены на некоторые фрукты и овощи снизились по сравнению с августовскими более чем на 7 – 8 процентов. Подорожали только куриные яйца, примерно на 7,3 процента.

Ближе к октябрю 2020 г на 0,6 процентов выросли цены на спиртные напитки и табачную продукцию.

Коммунальные услуги (за жилплощадь, электричество, воду, газ и пр.) тоже подорожали. В среднем тарифы выросли на 3,6 процента. Сильнее всего подорожал газ - на 18,4 процентов.

Затраты на здравоохранение возросли на 0,4 процента, топливо для автотранспорта подорожало в среднем на 0,6 процента, образование подорожало на 11 процентов. В годовом измерении, как сообщают в Госстате, инфляция составила 1,7 процента.

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