Курьезы Все за одного! Президент Таджикистана в пятый раз получил на выборах более 90% голосов

2020-10-12 13:40 285

На выборах президента Таджикистана действующий глава государства Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов избирателей. Таким образом, Рахмон станет президентом Таджикистана уже в пятый раз.

Такие данные сегодня обнародовал на брифинге председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

"Эмомали Рахмон на президентских выборах в Таджикистане получил 90,92%… В ходе выборов президента Таджикистана не поступило ни одной жалобы", – сообщил Худоерзода и добавил, что явка составила 85,39%.

По предварительным итогам выборов президента Таджикистана, четыре кандидата из пяти набрали менее 8%. Так, Рустам Латифзода от Аграрной партии получил 3,03%, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии – 1,49%, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ – 2,19% и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии – 1,17%.

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