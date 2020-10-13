Украина В Украине в пять раз увеличился рост числа заболевших пневмонией

2020-10-13 08:12 276

За последние три месяца в Украине в пять раз увеличился прирост заболевших пневмонией. Недельное количество больных увеличилось с 4 тысяч до 22 тысяч, сообщил сегодня глава МОЗ Максим Степанов.

Для сравнения он привел данные по заболевшим пневмонией за прошлую неделю и за неделю в июле.

"У нас увеличилось количество заболевших пневмонией. На прошлой неделе заболели 22 400 человека. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4 234 случая", – заявил чиновник.

Напомним, в трех городах Украины в данное время готовят спецгоспитали для борьбы с COVID-19. Они расположатся в Киеве, Одессе и Мариуполе на случай перегрузки больниц.

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