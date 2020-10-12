Украина Без денег останутся все: эксперт объяснила, что не так с накопительными пенсиями

2020-10-12 19:00 399

 

Названа главная проблема с введением накопительных пенсий в Украине

В Украине есть проблема с накопительными пенсиями. Она заключается в том, что для накопления пенсии как ежемесячной выплаты, которая будет приходить до конца жизни, человеку нужно иметь или очень большие средства, или очень долгое время копить.

Об этом заявила эксперт в сфере пенсионного обеспечения, ведущий научный исследователь Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

"Если господин Шмыгаль в 2021 году введет накопительную пенсию, то через 15 лет не будет пенсии. Через 15 лет не сформируется никакой пенсии, как ежемесячной существенной выплаты. Не будет просто денег на это, не хватит", - сказала она.

Также эксперт уточнила, что размер пенсии должен устанавливаться по международным стандартам.

"Есть Конвенция Международной организации труда, но там эти стандарты достаточно гибко выписаны. Считается, что если у человека есть установленный законом необходимый стаж, а у нас это 35 лет, то размер пенсии должен быть не менее 40% от средней заработной платы квалифицированного рабочего. Но у нас на 40% не вытягивает пенсия сейчас. У новых пенсионеров может быть, что пенсия составит 40%", - добавила она.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

ПриватБанк предупредил о прекращении работы всех сервисов

2020-10-10 10:00 3909

"Можно остаться без субсидии": правила начисления помощи изменились, что надо успеть сделать

2020-10-07 20:00 4107

Масштабный возврат денег украинцам на карточки ПриватБанка, заявление Минфина: "До 1 декабря..."

2020-10-07 19:00 5550

Протесты в Кыргызстане: в банкоматах нет денег, захвачены золотые рудники

2020-10-06 19:45 1083

Еще новости в разделе "Украина"

Водителей предупреждают о перекрытии участка трассы Одесса-Киев

2020-10-12 22:00 324

Украина будет одна из самых теплых в Европе: прогноз погоды на ближайшие дни

2020-10-12 21:30 339

Ужесточение карантина кардинально развернет курс доллара: к каким цифрам в обменниках готовиться

2020-10-12 19:30 867

Без денег останутся все: эксперт объяснила, что не так с накопительными пенсиями

2020-10-12 19:00 399
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Водителей предупреждают о перекрытии участка трассы Одесса-Киев 2020-10-12 22:00 324
Украина будет одна из самых теплых в Европе: прогноз погоды на ближайшие дни 2020-10-12 21:30 339
Ужесточение карантина кардинально развернет курс доллара: к каким цифрам в обменниках готовиться 2020-10-12 19:30 867
Без денег останутся все: эксперт объяснила, что не так с накопительными пенсиями 2020-10-12 19:00 399

Лента

22:00 Водителей предупреждают о перекрытии участка трассы Одесса-Киев
21:30 Украина будет одна из самых теплых в Европе: прогноз погоды на ближайшие дни
21:00 Билл Гейтс дал прогноз, когда закончится пандемия COVID-19
20:30 ЕС готовит серьезный удар по Лукашенко: всплыли громкие подробности
20:00 Зеленский намекнул о желании провести с Польшей Олимпиаду или чемпионат мира по футболу
19:30 Ужесточение карантина кардинально развернет курс доллара: к каким цифрам в обменниках готовиться
19:00 Без денег останутся все: эксперт объяснила, что не так с накопительными пенсиями
18:30 Касается каждого: Шмыгаль обратился к украинцам с серьезной просьбой
18:00 Курс на НАТО: Зеленский и Дуда подвели итоги двусторонней встречи
17:30 Песков отреагировал на слова Зеленского о мире с Путиным