Украина Без денег останутся все: эксперт объяснила, что не так с накопительными пенсиями

2020-10-12 19:00 399

Названа главная проблема с введением накопительных пенсий в Украине

В Украине есть проблема с накопительными пенсиями. Она заключается в том, что для накопления пенсии как ежемесячной выплаты, которая будет приходить до конца жизни, человеку нужно иметь или очень большие средства, или очень долгое время копить.

Об этом заявила эксперт в сфере пенсионного обеспечения, ведущий научный исследователь Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

"Если господин Шмыгаль в 2021 году введет накопительную пенсию, то через 15 лет не будет пенсии. Через 15 лет не сформируется никакой пенсии, как ежемесячной существенной выплаты. Не будет просто денег на это, не хватит", - сказала она.

Также эксперт уточнила, что размер пенсии должен устанавливаться по международным стандартам.

"Есть Конвенция Международной организации труда, но там эти стандарты достаточно гибко выписаны. Считается, что если у человека есть установленный законом необходимый стаж, а у нас это 35 лет, то размер пенсии должен быть не менее 40% от средней заработной платы квалифицированного рабочего. Но у нас на 40% не вытягивает пенсия сейчас. У новых пенсионеров может быть, что пенсия составит 40%", - добавила она.

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