Украина Ужесточение карантина кардинально развернет курс доллара: к каким цифрам в обменниках готовиться

2020-10-12 19:30 867

 

Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара при условии введения нового жесткого карантина

Об этом пишет Обозреватель.

Вероятно всего, жесткие ограничительные меры в связи с новой вспышкой китайского вируса введут, но они не будут такими радикальными, как в марте-апреле.

Если тогда из-за паники курс доллара вырос с 24,7 до 28,1 грн/$, и ситуацию не спасли даже около $2 млрд, которые Нацбанк влил на рынок.

То сейчас, как уверяют эксперты, такой паники не будет, поэтому курс доллара не будет расти после анонсирования новых жестких мер. Более того, карантин может кардинально развернуть американскую валюту, сделав упор на укреплении гривны.

 "Любые новые ограничения не будут генерировать панику и курс, скорее всего, будет определяться рыночными тенденциями. Если будут новые ограничения, спрос на доллар будет меньше. Соответственно, есть вероятность, что гривня наоборот будет укрепляться. Не только экономическая активность будет определять курс доллара. Мы помним, какой большой дефицит бюджета закладывался на 2020 год, знаем, какой дефицит бюджета закладывается на 2021-й, и этот дефицит нужно будет как-то финансировать. Зависимо от того, как наше правительство будет финансировать этот дефицит, могут быть движения в обе стороны", – озвучил свой валютный прогноз экономист Александр Паращий.

Также курс доллара может укрепляться, если иностранцы продолжат покупать украинские ценные бумаги. Если же дефицит будут покрывать за счет эмиссии, то курс взлетит вверх.

"Снижение экономической активности может привести к снижению курса доллара, однако вместе с тем будет медленнее восстанавливаться экономика, ухудшится ситуация на рынке труда, в том числе возможно снижение среднего уровня зарплат, рост уровня безработицы", - озвучил свой прогноз другой эксперт Егор Комов.

 Ранее мы рассказывали, что курс доллара, сегодня, 12 октября, сменил траекторию движения.

Торги стартовали с падения на 7,38 гривен. Что касается курса евро, то его НБУ опустил всего на 0,008 грн.

 Курс валют в Украине 12 октября выглядит следующим образом:

 $100 – 2820,90 грн;
 
100 евро – 3327,91 грн.
 
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Дистанционное обучение и строгий масочный режим: Радуцкий рассказал об ужесточении карантина

2020-10-12 17:00 303

Минздрав раскрыл реальные данные по covid - где сегодня можно ослабить карантин

2020-10-12 15:46 381

Доллар продолжает быстро дешеветь - точный курс валют на 12 октября

2020-10-12 12:16 885

Гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами: новый прогноз НБУ

2020-10-11 13:00 1800

Еще новости в разделе "Украина"

Водителей предупреждают о перекрытии участка трассы Одесса-Киев

2020-10-12 22:00 321

Украина будет одна из самых теплых в Европе: прогноз погоды на ближайшие дни

2020-10-12 21:30 339

Ужесточение карантина кардинально развернет курс доллара: к каким цифрам в обменниках готовиться

2020-10-12 19:30 867

Без денег останутся все: эксперт объяснила, что не так с накопительными пенсиями

2020-10-12 19:00 396
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Водителей предупреждают о перекрытии участка трассы Одесса-Киев 2020-10-12 22:00 321
Украина будет одна из самых теплых в Европе: прогноз погоды на ближайшие дни 2020-10-12 21:30 339
Ужесточение карантина кардинально развернет курс доллара: к каким цифрам в обменниках готовиться 2020-10-12 19:30 867
Без денег останутся все: эксперт объяснила, что не так с накопительными пенсиями 2020-10-12 19:00 396

Лента

22:00 Водителей предупреждают о перекрытии участка трассы Одесса-Киев
21:30 Украина будет одна из самых теплых в Европе: прогноз погоды на ближайшие дни
21:00 Билл Гейтс дал прогноз, когда закончится пандемия COVID-19
20:30 ЕС готовит серьезный удар по Лукашенко: всплыли громкие подробности
20:00 Зеленский намекнул о желании провести с Польшей Олимпиаду или чемпионат мира по футболу
19:30 Ужесточение карантина кардинально развернет курс доллара: к каким цифрам в обменниках готовиться
19:00 Без денег останутся все: эксперт объяснила, что не так с накопительными пенсиями
18:30 Касается каждого: Шмыгаль обратился к украинцам с серьезной просьбой
18:00 Курс на НАТО: Зеленский и Дуда подвели итоги двусторонней встречи
17:30 Песков отреагировал на слова Зеленского о мире с Путиным