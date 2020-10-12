Украина Водителей предупреждают о перекрытии участка трассы Одесса-Киев

2020-10-12 22:00 327

 

Служба автомобильных дорог в Одесской области предупреждает водителей о перекрытии трассы Одесса-Киев перед Клеверным мостом 15 октября с 22.00 до 6.00 часов утра 16 октября.

Проезд будет запрещен для движения автотранспортных средств всех категорий в связи с выполнением работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного моста.

Объезжать участок следует по одесской Объездной дороге через перекресток «Два столба» Схема объезда прилагается.

Информация о снятии запрета и восстановления движения автотранспорта будет предоставляться дополнительно.

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