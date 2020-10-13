Украина Зеленский пытается узнать, что на самом деле люди о думают и нем и его политике

2020-10-13 12:15 81

Шестой президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам. Он призвал всех прийти на избирательные участки 25 октября и отдать голос за того или иного кандидата.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что нас раньше никогда не спрашивали.

Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не независимых экспертов по телешоу, не агентов других государств. Впервые в истории независимости мы спросим: а что думаешь ты?" - сказал Владимир Зеленский.

Какие именно будут вопросы, презилдент не уточнил, сказав только, что сообщит об этом позже.

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