Украина Недолго музыка играла: в Раде хотят отложить повышение «минималки»

2020-10-13 18:30 153

 

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев выступает за отсрочку повышения минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля до 1 декабря 2021 года. Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Давление на гривну есть. Это очевидные вещи, потому что мы поднимаем (зарплаты - ред) резко. Однако, я бы ни переоценивал потери бюджета от этого решения. Ибо потери бюджета, которые мы используем на выплату зарплат бюджетникам за счет бюджета, компенсируются поступлениями налогов. То есть, какого-то колоссального негативного влияния на бюджет мы не ожидаем вообще", - сказал нардеп.

При этом он признал, что повышение зарплат увеличивает нагрузку на бизнес.

"Действительно, повышая заработные платы, мы можем получить тенизацию зарплат, когда людей будут переводить на полставки и тому подобное. Да, в этом есть проблема. Поэтому мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты 6 тыс. грн, а не 6,5 тыс. грн. То есть, я бы остановился на 6 тыс. грн", - подчеркнул Гетманцев.

В связи с этим он предлагает отложить повышение "минималки" до 6,5 тысяч до 1 декабря следующего года.

"Тогда, мне кажется, что мы бы нормально прошли этот год. Ведь это меньше будет влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес", - добавил он.

Напомним, с 1 сентября в Украине повысили "минималку" до 5000, а в следующем году ожидается двойное повышение: с января до 6000 грн, а с июля - до 6500 грн.

В Нацбанке ожидают, что после повышения минимальной зарплаты на 30% в 2021 году ожидается рост средней зарплаты в стране на 15%.

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