Украина В Украине взлетят цены на отопление: сколько придется платить и как сэкономить

2020-10-13 22:00 288

В Украине уже зимой увеличатся тарифы на газ, а потому платить за тепло придется больше.

Об этом сообщает Obozrevatel.

По словам аналитика Егора Комова, в декабре за кубометр газа придется платить 7 грн (сейчас цена составляет 5,4 грн). Такая сумма меньше, чем в прошлом году, но больше, чем украинцы платят сейчас. Исходя из этого тарифы на отопление также возрастут, они станут выше примерно на 15-16%.

"С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена", - рассказал эксперт.

Он напомнил, что есть механизмы, которые позволят сэкономить. Например, перейти на годовой тариф, что поможет платить за газ по одной фиксированной цене.

Сейчас стоимость газа может меняться ежемесячно. Это связано с тем, что в результате запуска рынка функции поставщика и оператора сетей разделили. В облгаз платят абонплату за коммуникации.

"Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза", - подчеркнул директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Но поменять тариф на отопление теперь можно без долгих согласований, в течении одного месяца. Раньше эта процедура длилась от 2 до 4 месяцев.

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