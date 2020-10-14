Спорт Ломаченко - Лопес: прогноз букмекеров на чемпионский бой

2020-10-14 20:00 87

 

В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе (США) состоится чемпионский бой в легком весе (до 61,235 кг) между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

Бой начнется ориентировочно в 4:00 утра.

 Безоговорочным фаворитом поединка по версии букмекеров является Ломаченко. На победу украинского боксера предлагается коэффициент 1,25. Успех американца оценивается коэффициентом 4,60. На редкую в боксе ничью можно поставить с коэффициентом 18,00.

На кону поединка будут стоять четыре пояса чемпиона мира в легком весе. Таким образом, победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира. В настоящее время Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBC (Всемирный боксерский совет) и WBO (Всемирная боксерская организация). Лопес владеет чемпионским поясом по версии IBF (Международная боксерская федерация).

32-летний Ломаченко за свою карьеру провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. 23-летний Лопес провел 15 боев и добыл 15 побед.

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