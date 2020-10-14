Украина В Украине официально заработали онлайн-аптеки и доставка лекарств

2020-10-14 22:00 261

Доставлять лекарства смогут и курьеры, и почта, но всю ответственность несет продавец

С сегодняшнего дня, 14 октября, в Украине разрешена розничная продажа лекарственных средств через интернет. Заниматься этим легально могут только те продавцы, у которых есть лицензия на розничную торговлю медикаментами. Доставка лекарств из аптек может осуществляться как через курьерскую службу, так и с помощью почтовых операторов.

В соответствующем законе № 904-IX указано, что он вступает в силу на следующий день после опубликования, а обнародован он был 13 октября. Верховная Рада приняла этот закон 17 сентября, а президент Владимир Зеленский подписал его 12 октября.

Ожидается, что теперь лекарства станут доступнее для граждан – люди смогут заказать медицинские препараты в отделение почты даже в отдаленных районах.

В то же время закон запрещает оптовую дистанционную продажу любых лекарств и розничную онлайн-торговлю такими препаратами:

лекарства, продажа которых осуществляется по рецептам врачей;

сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и иммунобиологические средства;

лекарства, продажа которых требует лицензии по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Ответственность за сохранение качества лекарства при доставке несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю.

Как известно, в 2011 году Минздрав запретил дистанционную торговлю медпрепаратами. Тогда это решение аргументировали тем, что потребители при заказе в интернете не получают консультацию фармацевтов, а также тем, что на доставку могут отправлять некачественный товар.

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