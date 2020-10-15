Украина В Украине начинают включать отопление

2020-10-15 16:30 240

Некоторые крупные города начинают включать отопление уже сегодня, другие - завтра. На полный запуск уйдет несколько дней.

Из-за резкого похолодания в Украине с 15-16 октября начинают включать централизованное отопление. Об этом уже заявили власти крупнейших городов.

Так, в Ровно, Харькове, Сумах, Хмельницком и ряде других городов отопительный сезон стартует с 16 октября.

В других городах, в частности в Киеве и Львове отопление начнут включать завтра.

При этом стоит отметить, что на полный запуск отопления городам потребуется несколько дней - до неделеи.

Отметим, в некоторых городах отопления в объектах социальной сферы начали включать еще на прошлой неделе.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире