Украина Сепаратисты Донбасса снова пытаются спровоцировать ВСУ на ответный огонь

2020-10-16 13:16 210

За минувшие сутки на участках ответственности украинских подразделений в Донецкой и Луганской областях было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.

Также режим прекращения огня боевики нарушили неподалеку населенного пункта Причепиловка. На этом участке противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды - в районе Новотошковского.

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