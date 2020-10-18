Коронавирус Украинцев будут по-новому наказывать за неправильное ношение масок: названы размеры штрафов

2020-10-18 11:00 435

Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предполагает штраф за неправильное ношение масок. За ношение маски на подбородке в транспорте или магазине придется заплатить 170 грн.

Об этом рассказывает "Обозреватель".

Согласно исследованию группы "Рейтинг", каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно. При этом подавляющее большинство к тому же носит маску на подбородке. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.

В Кабмине решили исправить это и разработали новый законопроект. При этом, штрафы для людей даже уменьшаться.

"Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", – отметил министр юстиции Денис Малюська.

Так, если сейчас штраф составляет 17 тысяч грн, то согласно новым правилам, за маску на подбородке в супермаркете надо будет заплатить 170 грн. За повторное нарушение штраф вырастет до 255 грн.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – сказано в законопроекте.

Выписать протокол и наложить штраф за отсутствие либо неправильное ношение маски может сотрудник полиции.

Согласно еще одному зарегистрированному в ВР законопроекту, наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

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