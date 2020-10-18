Украина Сюрприз для водителей: когда в техпаспорт и права внесут новую графу

2020-10-18 14:00 432

 

В Украине планируют поменять все водительские удостоверения и новые документы будут содержать дополнительную информацию о владельцах. Стоит отметить, что изменения коснутся не только водительских прав, но и техпаспорта на транспортное средство.

Что изменится в водительских правах

Как сообщает портал Auto.bigmir.net, в новых документах будет теперь указываться группа крови водителя, а также резус-фактор. Появится еще одна графа, в которой водитель будет давать согласие или не согласие на посмертное донорство.

Данная информация в водительском удостоверении будет прописываться только с согласия владельца документов, а не в обязательном порядке. Если водитель через некоторое время после получения документа изменит свое решение и захочет обновить данные, то ему придется обратиться в сервисный центр МВД.

 

В Министерстве объяснили, что в Украине очень высокий уровень смертности на дорогах, а органы жертв несчастных случаев пригодны для трансплантации и спасения жизни других людей. Подобная практика используется во многих странах мира.

Что изменится в техпаспорте

В новых техпаспортах появится дополнительная графа об экологии. Будет указываться насколько экологичным является данное транспортное средство.

Изменения в водительских документах вступят в Украине в силу уже с марта 2021 года.

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