Украина Перемирие на Донбассе дважды за сутки нарушено гранатометным огнем

2020-10-19 09:38 60

За прошедшие сутки в зоне ООС на Донбассе боевики дважды нарушили "режим тишины" в районе Авдеевки. 

"Оба факта задокументировано на участке в районе Авдеевки, где в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.

Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли", - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Обстрелы имели провокационный характер, потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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