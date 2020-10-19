Украина В Минобразования озвучили зарплаты учителей после повышения

2020-10-19 16:30 186

 

Должностной оклад учителя I категории с января увеличится до 6 061 грн, с июля до 6 567 грн.

Зарплата учителей в 2021 году будет повышаться в январе и в июле. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщило министерство образования и науки.

С июля 2021 года должностной оклад учителей будет на 28% больше, чем в сентябре текущего года. Должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы с января 2021 года повысится до 4 859 грн, с июля до 5 265 грн.

Должностной оклад учителя I категории с января увеличится до 6 061 грн, с июля до 6 567 грн. У учителя высшей категории с января 2021 года будет 6 461 грн, с июля 7 001 грн.

К окладу будут прибавляться надбавки за выслугу лет около 20%, для молодых учителей - 10%, за престижность труда 5-30% и другие доплаты (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д. Должностной оклад определен из расчета 18 рабочих часов в неделю.

Напомним, ранее и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что до конца 2021 года зарплаты учителей увеличатся почти на 30% по сравнению с августом 2020 года.

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