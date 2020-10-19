Украина В ВСУ объяснили, когда Украина сможет отказаться от обязательного призыва в армию

2020-10-19 21:00 327

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что отмена призыва на военную службу в Украине станет возможной после того, как будет налажена система подготовки резерва.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

О том, каким образом Украина может отказаться от обязательного призыва в армию, главнокомандующий ВС Украины рассказал по случаю празднования Дня защитника Украины. По словам Хомчака, это может произойти тогда, когда у нас будет налажена система подготовки резерва, чтобы каждый мог в случае необходимости защитить свой дом и свою Родину, а также оказать первую медицинскую помощь.

"Мы должны создать такую систему работы, чтобы каждый у своего дома мог минимально уметь защитить себя. Почему гражданин Украины не должен быть обучен всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службы, где он должен уметь оказать медицинскую помощь себе или тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-то еще", - сказал Хомчак.

По его словам, такая система требует финансирования и подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав общин и даже руководства государства. По срокам проведения данного реформирования, то порядок подготовки резерва в Украине займет, по словам Хомчака "не полгода и не год, но уже есть понимание, каким он должен быть".

"Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему необходимы, и если завтра ему скажут "надо встать на защиту Родины", то он знает, что он может это", - подчеркнул Хомчак.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире