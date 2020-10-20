Украина Офис Зеленского неуклюже вмешался в скандал с запретом книги Дело Василия Стуса

2020-10-20 14:16 201

Офис президента Владимира Зеленского вмешался в скандал с судовым решением о запрете в Украине книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Так, в ОП заявили, что удивлены некоторыми формулировками в решении Дарницкого районного суда Киева по книге, однако не сомневаются в независимости судебной системы.

В аппарате президента отметили, что книга является обработкой реального репрессивного уголовного дела против Василия Стуса, которое было возбуждено в СССР и по которому он был осужден.

"Считаем странным определение истца Медведчука В.В. как "персонажа (действующего лица) произведения". Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. <...> Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук В.В. является участником этого процесса", - говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Также в пресс-службе подчеркнули, что цензура в Украине, в любых проявлениях, прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией.

"Научные исследования истории, обработка материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться через эмоции отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников", - заявили в ОП.

Напомним, лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук выиграл суд у автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани. Дарницкий районный суд Киева запретил Кипиани и издательству Виват распространять напечатанный тираж книги и дальнейшее его тиражирование.

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