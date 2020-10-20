Украина Зеленский обещает избавить украинцев от справок, выдержек и других бумажек

2020-10-20 11:42 273

Владимир Зеленский во время ежегодного выступления в Верховной Раде анонсировал 100% государственных услуг онлайн в ближайшие годы.

"2021 год станет началом вхождения страны в режим Paperless. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выдержек или других бумажек для получения государственных услуг. Наша цель на ближайшие годы-100% государственных услуг онлайн", - сказал президент.

Кроме этого, Зеленский анонсировал, что на следующих президентских выборах граждане смогут по желанию голосовать в интернете.

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