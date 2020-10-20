Украина Часть украинцев получат надбавки к пенсии: кого коснется

2020-10-20 18:30 270

Юрист Александр Пахотник рассказал, что украинские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку в размере 1% от прожиточного минимума.

Об этом пишет Обозреватель.

Однако данная мера касается лишь нетрудоспособных граждан, которые прорабатывали каждый год сверх нормы. Кроме того, размер подобных выплат будет расти наряду с перерасчетом ПМ.

При этом отмечается, что в декабре 2020 прибавка за год дополнительного стажа вырастает с 17, 12 до 17, 69 гривен. В июле же данная сумма достигнет 18, 54, а в декабре следующего года прибавка будет составлять 19, 34 гривен.

По словам Пахотник, на эту прибавку имеют право далеко не все. «Прежде всего, это касается женщин, которые имеют более 30 лет страхового стажа. Для мужчин требования более жесткие: 35 лет аналогичного стажа. Также могут рассчитывать на дополнительные средства те люди, которые временем позже вышли на пенсию по собственным убеждениям».

Вдобавок к этому юрист напомнил, что вышеупомянутое касается лишь лиц, трудоустроенных в официальном порядке.

«Если сейчас кто-то трудоустроен неофициально, он лишается возможности получать пенсионную выплату. Такая категория людей не может претендовать на целый ряд социальных услуг: от оплачиваемого отпуска до субсидий», – объяснил Пахотник.

Следует отметить, что в следующем году украинцев ждет несколько этапов индексации пенсионных выплат. Так, в январе состоится повышение минимальной заработной платы с 5 до 6 тысяч гривен, которое приведет к увеличению выплат для пенсионеров от 65 лет со стажем 35 лет (у мужчин) и 30 лет (у женщин). Они вырастут с 2,1 до 2,4 тысячи гривен.

Тем временем, глава парламентского комитета налоговой, таможенной и финансовой политики от «Слуги народа» Даниил Гетманцев сообщил, что минимальная зарплата должна быть меньше, нежели та, которую заложили в бюджет, а повышение необходимо отложить до следующего года.

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