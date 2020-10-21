Украина Обострение на Донбассе: число обстрелов выросло, есть раненый

2020-10-21 12:16 228

За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил травмы.

Как сообщает Минобороны, режим перемирия оккупанты нарушали неподалеку Светлодарска и Майорска. Там боевики использовали стрелковое оружие. Также в районе Авдеевки оккупанты трижды открывали огонь, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"К сожалению, вследствие вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравмы. Военнослужащего оперативно доправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное", – говорится в сообщении ведомства.

В районе населенного пункта Павлополь зафиксирован пролет БПЛА боевиков с пересечением линии разграничения.

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