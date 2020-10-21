Украина Украина на три года запретила въезд российскому телеведущему Корчевникову

2020-10-21 13:42 177

Ведущему российского телеканала Борису Корчевникову запрещен въезд в Украину на три года. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Такое решение было вынесено после появления в СМИ сообщений о незаконном посещении Крыма Корчевниковым.

"Пограничники провели дополнительную проверку и нашли подтверждение нарушения украинского законодательства Корчевниковым", - отметили в ГПСУ.

По ее данным, российский телеведущий 20 октября вылетел из Киева в Стамбул. В ГПСУ подчеркнули, что с начала года составлено более 4 тыс. административных протоколов за нарушение порядка въезда на временно неподконтрольную территорию Украины и выезда из нее.

"Если выявленное нарушение совершил иностранец, принимается решение об отказе такому лицу в пропуске на территорию Украины и проставляется запрет въезда", - пояснили в Госпогранслужбе.

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