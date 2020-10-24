Украина Названы причины авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом

2020-10-24 10:30 645

Причиной авиакатастрофы военного самолета АН-26 под Чугуевом Харьковской области стали нарушения в организации полета.

Об этом заявил глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он рассказал, что возглавляемая им комиссия провела одобрение предварительного отчета о расследовании падения самолета, который 28 октября обнародуют во время заседания правительства.

Уруский заявил, что комиссия узнала о "системных нарушениях в организации полетов" в месте, где произошла катастрофа. По его словам, нарушало в том числе и "командование Воздушных сил".

Министр отметил, что выход из строя системы "предельного регулирования температуры" поспособствовал появлению внештатной ситуации на борту самолета, однако не должен был стать причиной крушения. По его словам, важную роль сыграли ошибки пилотов, нарушения руководителей полета и членов экипажа.

25 сентября под Чугуевом разбился самолет АН-26 с 27 курсантами и офицерами Харьковского нацуниверситета воздушных сил. Выжить удалось лишь одному курсанту.

Напомним, ранее мы писали хронологию событий, которые привели к катастрофе АН-26 под Чугуевом.

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