Украина Выборы 2020: что взять с собой и о чем нельзя забывать

2020-10-25 08:00 111

В Украине в воскресенье, 25 октября, с 8:00 до 20:00 стартуют местные выборы, на которых украинцы будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

При этом следует помнить, что в ночь перед голосованием Украина перейдет на "зимнее время": в 4:00 часы переводятся на один час назад.

Местные выборы-2020 проходят по новым, весьма сложным, правилам. Чтобы читатели смогли разобраться в их нюансах и подводных камнях, журналисты ответили на самые распространенные вопросы о выборах.

В день голосования избирательные участки будут работать с 8:00 и до 20:00. С собой нужно иметь паспорт или ID-карту, маску, перчатки и ручку, так как в этом году из-за пандемии пишущих предметов на участках, даже в кабинках (!), не будет.

На территорию участковой комиссии будет ограничен доступ — не более трех человек к каждому члену комиссии, который выдает бюллетени. Все остальные будут ждать на улице. Надо придерживаться дистанции.

Процедура голосования будет выглядеть так: члену комиссии нужно показать свой документ, не нагибаясь к нему, но не давать его в руки. Киевлянам выдадут всего два бюллетеня — розовый и светло-желтый. Розовый — для голосования за мэра Киева. На эту должность претендуют 20 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке, в квадратике напротив нужной фамилии нужно поставить пометку (галочку, плюсик, минусик и т. д.) Светло-желтый бюллетень — для голосования за кандидатов в депутаты Киеврады.

А вот в регионах ситуация сложнее. Бюллетень, в котором избирателю предложат проголосовать за кандидата в облраду, будет голубого цвета. В райраду — светло-зеленого. В тех городах, где есть райрады, выдадут еще светло-серые бюллетени. А в селах, поселках и городках с населением до 10 тыс. голосовать за мэра/главу села нужно будет в бюллетенях светло-розового цвета.

Так, избиратель в Днепре, Житомире, Кривом Роге, Кропивницком, Херсоне, Полтаве получит по пять бюллетеней. Жители подконтрольных Украине районов Луганской и Донецкой областей (кроме больших населенных пунктов Луганской обл., где введена военно-гражданская администрация) получат по три бюллетеня (городской/поселковый голова, депутаты местной и районной рад). А подавляющее большинство украинцев получит по четыре бюллетеня (чтобы выбрать депутатов местной, районной и областной рад и главы своего населенного пункта).

В каждом бюллетене будут две части: отдельно перечень партий и отдельно — кандидатов от этих же партий. Нужно будет сначала поставить отметку напротив партии в левом квадратике (названия политсил в списке расположены под номерами, которые были установлены жеребьевкой), а затем вписать порядковый номер конкретного кандидата от этой же (и только этой!) партии.

По данным Центральной избирательной комиссии, на местных выборах в воскресенье будет избираться 1780 депутатов областных и городского советов Киева, 5366 депутатов районных советов, 11124 депутатов городских советов, 562 депутатов районных советов в городах с районным делением, 10284 депутатов поселковых советов, 14006 депутатов сельских советов, 370 городских голов, 428 поселковых голов, 623 сельских головы.

Одновременно с выборами будет проходить инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Впервые Украина проводит выборы в условиях пандемии Covid-19 в мире и непростой эпидемиологической ситуации внутри страны. В связи с этим в Кабинете министров рекомендовали избирателям не брать детей на избирательные участки, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, на участках находиться в респираторе или защитной маске, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться личными ручками при голосовании. В случае выявления повышенной температуры предписывается голосовать в изолированной кабинке и воспользоваться отдельной избирательной урной.

В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья. Члены комиссии, которые обеспечивают голосования по месту самоизоляции избирателей, должны быть в масках, перчатках, защитных щитках, и после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты.

В соответствии с нормами Избирательного кодекса, избирательная система зависит от количества избирателей в административной единице. В территориальных громадах, где менее 10 тыс избирателей, депутатов будут избирать привычной по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных округах. Здесь кандидатами можно стать как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

В громадах, где избирателей более 10 тыс, действует новая для Украины система пропорционального представительства с открытыми избирательными списками. Кандидатов в депутаты таких советов выдвигают только политические партии, однако избиратель голосует не только за партию, но и за конкретного кандидата в ее региональном списке и таким образом влияет на шансы кандидата быть избранным независимо от его порядкового номера в списке.

На выборах в такой совет бюллетень будет содержать слева название партии (и фамилию кандидата единого избирательного списка, который не участвует в персонализированном голосовании, ведь гарантированно пройдет в совет, если партия преодолеет проходной барьер), посередине два квадратика для голосования, а справа список фамилий с 5-12 кандидатами от этой партии. Таким образом, в первом квадратике необходимо поставить отметку за партию, а во втором квадратике вписать по трафарету номер кандидата от этой партии (от 1 до 12).

В настоящее время в Украине продолжается административно-территориальная реформа, в частности, в июле 2020 года Верховная Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых. Кроме того, в рамках каждой области созданы территориальные громады, всего 1470.

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