Коронавирус Тысячи протестующих против карантина вышли на улицы Берлина

2020-10-26 11:16 246

В минувшие уикенд ярые противники карантина в Германии устроили массовую акцию протеста в Берлине.

По данным полиции, к началу демонстрации на центральной площади немецкой столицы собрались около 2000 человек. Поскольку участники не соблюдали минимальную дистанцию и были без защитных масок, правоохранительные органы запретили проведение мероприятия, однако несколько сотен человек проигнорировали призыв полиции разойтись и продолжили движение по Карл-Маркс-аллее.

Демонстранты выкрикивали лозунги "Мы здесь, мы шумим, потому что нас лишают свободы" и "Мы - народ", били в барабаны и гудели в свистки. В толпе были также семьи с детьми и пожилые люди.

Еще несколько демонстраций в Берлине прошли у Бранденбургских ворот и Колонны победы в парке Тиргартен. Среди участников акций были члены инициативы "Querdenken" ("Нестандартное мышление"), протестовавшие против проведения Всемирного саммита здравоохранения.

Международная встреча политиков и экспертов в области здравоохранения, начавшаяся 25 октября, первоначально должна была состояться в берлинском конференц-зале "Космос", однако в связи с пандемией она была переведена в цифровой формат.

Ранее неизвестные забросали бутылками с горючей смесью здание Института имени Роберта Коха в Берлине. Полицию вызвал один из охранников, поздно ночью увидевший, как злоумышленники швыряют в здание "коктейли Молотова". Одно из окон в здании было разбито. Вспыхнувшее пламя потушил сотрудник охраны. Задержать преступников не удалось.

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