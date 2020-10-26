Курьезы В Сумской области протоколы пришли раньше, чем были отправлены

2020-10-26 15:46 237

В Верхнесыроватской территориальной избирательной комиссии Сумской области зафиксировали протоколы одного из избирательных участков, на которых время и дата упаковки не соответствуют действительности. Члены ТИК голосованием решили внести изменения в документацию УИК сразу у себя на заседании, сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

"На протоколах подсчета голосов, поступивших от участковой избирательной комиссии № 590593 (участок находится по адресу ул. Галкина, 21Б, с. Зализняк Сумского района) обозначенное время не совпадает с фактическим. В частности, на протоколах было обозначено время упаковки от 1:30 до 2:30, хотя фактически протоколы поступили из участка раньше 1:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с частями 37-39 статьи 250 Избирательного кодекса Украины, избирательные бюллетени с голосами избирателей, поданными за каждого из кандидатов в депутаты, включенных в территориальный избирательный список каждой организации партии, упаковываются в пакеты.

На пакете указываются название местных выборов, номер территориального избирательного округа, номер избирательного участка, название организации партии, фамилия кандидата и его порядковый номер в территориальном избирательном списке организации партии, количество упакованных избирательных бюллетеней, дата и время упаковки, ставятся подписи присутствующих членов участковой избирательной комиссии и печать комиссии.

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