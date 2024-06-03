ВОЙНА В Украине Жорин: нужно готовиться к определенным событиям на Сумском направлении

2024-06-03 19:15

 

На Сумском направлении нужно готовиться к определенным событиям. У россиян там достаточно сил не только для диверсионных действий, но и для наступательных операций.

Такое мнение высказал майор ВСУ и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. По его словам, сейчас враг давит не только на Харьковском направлении.

"До сих пор у РФ нет ограничений в использовании живой силы, до сих пор они могут себе позволить угнать стадо в наступление, запрещая даже оказывать первую помощь раненым. Потому что основное – это выполнить задачу", – отметил военный.

По его мнению, нужно понимать, что оккупантам нет особой цели совершать серьезные прорывы в глубину.

"Им нужно растянуть линию фронта и оттянуть наши силы. Поэтому достаточно прорваться на 5-10 километров и открыть для нас новые участки боевых действий, где мы вынуждены будем тратить свои ресурсы, боеприпасы, а главное – терять своих людей", – подчеркнул Жорин.

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