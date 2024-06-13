ВОЙНА В Украине Угроза рф в Сумской области: Буданов сообщил о ситуации в регионе

2024-06-13 17:37

 

Глава разведки говорит, что сейчас "трудный период".

В Сумской области продолжаются пограничные бои. Имеются вылазки вражеских диверсионно-разведывательных групп. Впрочем, Украина уже приняла все необходимые меры.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Но, слава богу, все необходимые меры уже приняты, и такого масштаба, как произошло (На Харьковщине – Ред.), уже нет", — подчеркнул главный военный разведчик.

По его словам, сейчас – тяжелый период. Впрочем, "армагедона ни одного не будет", заметил Буданов.

Напомним, аналитики Института изучения войны, оценили ситуацию после ограниченного вторжения РФ в Сумскую область. По их данным, нет визуальных доказательств, подтверждающих российскую деятельность или завоевывающую Рыжевку от 10 июня.

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