Угроза рф в Сумской области: Буданов сообщил о ситуации в регионе

Глава разведки говорит, что сейчас "трудный период".
В Сумской области продолжаются пограничные бои. Имеются вылазки вражеских диверсионно-разведывательных групп. Впрочем, Украина уже приняла все необходимые меры.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
"Но, слава богу, все необходимые меры уже приняты, и такого масштаба, как произошло (На Харьковщине – Ред.), уже нет", — подчеркнул главный военный разведчик.
По его словам, сейчас – тяжелый период. Впрочем, "армагедона ни одного не будет", заметил Буданов.
Напомним, аналитики Института изучения войны, оценили ситуацию после ограниченного вторжения РФ в Сумскую область. По их данным, нет визуальных доказательств, подтверждающих российскую деятельность или завоевывающую Рыжевку от 10 июня.