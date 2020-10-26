Шахтер - Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

27 октября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" встретится с итальянским "Интером". Встреча пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".
Начало встречи в 19:55.
Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу итальянского клуба предлагается коэффициент 1,83. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 4,00. Ничья оценивается коэффициентом 3,90.
"Шахтер" и "Интер" ранее встречались в еврокубках три раза. Баланс матчей в пользу итальянского клуба, который одержал две победы при одной ничьей. Разница мячей 8-1 в пользу "Интера".
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